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Расследование гибели школьника в аквапарке на контроле тульской и рязанской прокуратур
Фото: tourprom.ru

Расследование гибели школьника в аквапарке на контроле тульской и рязанской прокуратур

Поездку организовала администрация школы, в которой учился ребенок.

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль расследование смерти 13-летнего школьника из Узловой. Предполагается, что оставленный без должного внимания сопровождающих лиц ребенок, захлебнулся в бассейне.
 
Также установлено, что поездку школьников в аквапарк, который находится в селе Поляна Рязанской области, организовала администрация учебного учреждения.
 
«Прокуратурой Рязанской области проводится проверка соблюдения законодательства предприятием при оказании услуг в области отдыха и развлечений, культуры и спорта. В свою очередь, прокуратура Тульской области проводит проверку соблюдения законодательства об образовании и организации перевозок детей», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
 

Напомним, 25 сентября группа школьников из Тульской области с сопровождающими взрослыми отдыхали в аквапарке «Окская жемчужина» в Рязанской области. Во время купания в бассейне аквапарка утонул 13-летний мальчик. Его вытащили из воды, но реанимировать не смогли.

По словам главы администрации Узловского района Николая Терехова, детей вывезли без согласования с комитетом образования и администрацией муниципального образования Узловая.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:11 +1
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