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Глава администрации Узловского района раскрыл подробности гибели школьника в аквапарке

Глава администрации Узловского района раскрыл подробности гибели школьника в аквапарке

Николай Терехов записал видеообращение, в котором рассказал, что организованная поездка школьников в Рязанский аквапарк прошла с нарушениями.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов прокомментировал трагедию: 

– Произошла страшная трагедия — в аквапарке в Рязани погиб ученик шестого класса 61-й школы. Мы проводим комплексную проверку по данному инциденту. Уже сейчас можно сказать, что детей вывезли без согласования с комитетом образования и администрацией муниципального образования Узловая.

Вывезли в место массового скопления людей в тот момент, когда действуют четкие рекомендации по нераспространению коронавирусной инфекции, когда мы даже в школах разводим потоки учеников. Кроме этого, количества сопровождающих было недостаточно.

Безусловно, причину смерти установит судмедэкспертиза, но я с уверенностью могу сказать, что если в случившемся будет доказана вина того или иного человека, он понесет заслуженное наказание.

Администрация приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего парня.

 

Напомним, 25 сентября группа школьников из Тульской области с сопровождающими взрослыми отдыхали в аквапарке «Окская жемчужина» в Рязанской области. Во время купания в бассейне аквапарка утонул 13-летний мальчик. Его вытащили из воды, но реанимировать не смогли.

Рязанский СУ СК проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также свою проверку проводит прокуратура. 

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Событие
утонул школьникРязанский аквапарк
Люди
Николай Терехов
Место
Тульская областьУзловский район

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