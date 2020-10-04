«Тамбов» — «Арсенал»: впервые в этом сезоне туляки не проиграли на чужом поле

Фото: arsenaltula.ru, текст Сергея Малютина.

«Оружейники» потеряли три очка на последних минутах и после трети чемпионата находятся в шаге от зоны переходных матчей.

Если в столице игрался главный матч осени в РПЛ («Спартак» — «Зенит»), то в Саранске прошел ключевой поединок первой части сезона для «Арсенала». Поражение в предыдущем туре, явные проблемы в обороне, травмы ведущих игроков и сложности с реализацией моментов — с таким багажом за плечами «оружейники» отправились в гости к «Тамбову».

Если посмотреть на нынешний «Арсенал», то мало кто из болельщиков может в нем узнать наш любимый клуб. Веселую и бодрую команду, которая три сезона подряд регулярно обыгрывала грандов, стабильно побеждала дома и самое главное, играла в футбол, а не мучилась. Многие ждали, что как раз в Мордовии, несмотря на все проблемы, увидим коллектив способный сыграть с позиции силы. Но этого не произошло, зато мы вновь увидели новое сочетание линии обороны.

Туляки вновь сыграли в три центральных защитника, после длительной паузы на поле вернулся Гиа Григалава и вполне уверенно отработал все 90 минут. Компанию в этом трио ему составили Максим Беляев и Георги Костадинов, который во второй раз в сезоне выходит не на профильную позицию. С первых минут встречи на поле вышел и новичок туляков Александр Ломовицкий. В целом состав на эту встречу выглядел более чем боевым, быстрые фланги в лице Хлусевича и Ковалева, надежный и мобильный центр из Кадири и Кингса, и мощный атакующий кулак Эванс — Ткачев — Ломовицкий. Однако, эти ребята не сумели дать бой «Тамбову».

С первых минут встречи в действиях «оружейников» чувствовалась какая-то нервозность, что серьезно отражалось на игре. В дебюте встречи Ломовицкий ошибся у своих ворот и выкатил мяч точно на Костюкова, к счастью, для нашей команды Левашов сумел парировать удар полузащитника «Тамбова».

Для того чтобы успокоиться «Арсеналу» потребовалось минут пятнадцать.

Затем они взяли мяч под свой контроль и создали ряд опасных моментов. Ткачев подавал на дальнюю штангу, где Григалава продавил соперников и скинул мяч Эвансу. Кангва пробил, но Рыжиков парировал выстрел «оружейника». Правда, через секунду помощник поднял флажок и зафиксировал офсайд. Неплохой момент, чтобы забить был у Ломовицкого, но его удар головой из площади штрафной стал легкой добычей для Рыжикова.

Пусть «Арсенал» и не создавал стопроцентных моментов у чужих ворот, но видно было, что команда Сергея Подпалого контролировала ход матча и выглядела чуть лучше «Тамбова». В итоге туляки даже гол сумели забить в раздевалку. На 43-й минуте Кадири отважился на удар метров с 30, опытный вратарь Рыжиков, попытался поймать мяч, но в итоге пропустил его между ног — 1:0.

Многие подумали, что после перерыва «Арсенал» попытается развить свое преимущество, но нет.

«Красно-желтые» пошли по своей любимой дорожке и решили отойти назад, всеми силами пытаясь сохранить победный счет. А вот «Тамбов», собрав волю в кулак, обрушился на наши ворота градом атак. Хозяева могли сравнять счет уже в дебюте второй половины матча. Чуперка вышел один на один с вратарем, но Левашов чудом спасает нашу команду от неминуемого гола! Затем Каплиенко едва не закрутил мяч в наши ворота. Регулярно в нашей штрафной устраивал «пожар» вышедший на замену Онугка.

За двадцать минут до окончания встречи Сокол не успел в своей штрафной за Германом Онугхой, тот отдал пас на Костюкова, Левашов отбил удар соперника. Ситуация у наших ворот становилось все становилась все тревожней и тревожней. Каплиенко и Карасев по очереди не сумели воспользоваться своими моментами. В итоге сопернику удалось заставить «Арсенал» ошибиться. Горбатенко зачем-то завалил Шлякова в своей штрафной. Пенальти. Чуперка хладнокровно положил мяч в ворота «Арсенала» — 1:1.

Пропущенный мяч разбудил туляков, но было уже поздно. За минуту до окончания матча Горбатенко мог стать героем встречи. Игорь ворвался в штрафную и мог пробить, но заработал лишь угловой. «Арсенал» упускает победу на последних минутах и продолжает находиться рядом с зоной стыковых матчей.

Подводя итог этой встречи, можно удивляться только тому, как «оружейники» фактически своими руками отдали эту победу «Тамбову». Почему нельзя было продолжить то, что было в первом тайме и навязать борьбу сопернику, почему второй тайм нельзя было провести, как последние пять минут встречи? Но самое удивительно, что за первую треть чемпионата мы уже не раз видели подобные ситуации. И вот это уже начинает пугать, значит, команда не делает никаких выводов из прошлых ситуаций. Если за время паузы не будет проведена кропотливая работа над ошибками, то, увы, в конце осени и зимой команду ждет непростое время внизу турнирной таблицы.

«Тамбов» — «Арсенал» — 1:1 (0:1)

3 октября. Саранск. «Мордовия Арена», 1983 зрителя. Судьи Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Валентин Мурашов (Москва), Андрей Гурбанов (Краснодар).

Голы: Мохаммед, (43, 0:1), Чуперка (87, с пенальти, 1:1).

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Костюков (Балашов, 79), Карапетян (Карасев, 46), Панченко (Онугха, 57).

«Арсенал»: Левашов, Хлусевич (Громыко, 84), Григалава, Беляев, Костадинов (Сокол, 46), Мохаммед, К. Кангва, Ковалев (Злобин, 75), Ломовицкий (Горбатенко, 59), Ткачев (Пантелеев, 59), Э.Кангва.

Предупреждения: К. Кангва (5), Костадинов (27), Беляев (77), Горбатенко (86), Злобин (88).

Удары (в створ): 16 (6) — 11 (5). Угловые: 5 — 4. Голевые моменты: 5 — 1.