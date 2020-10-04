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Велогонка Gran Fondo Russia в Тульской области: фоторепортаж

Велогонка Gran Fondo Russia в Тульской области: фоторепортаж

В соревнованиях принимали участие как опытные велогонщики, так и обычные любители.

Сегодня, 4 октября, в Дубенском районе состоялся заключительный этап гонки Gran Fondo Russia.

История массовых велозаездов Gran Fondo началась в Италии более полувека назад. За это время мероприятие стало одним из самых популярных в Европе и во всем мире. Его прелесть заключается в том, что в заезде принимают участие не не только спортсмены-любители, но и настоящие звезды - участники гоночных велокоманд  или бывшие олимпийские чемпионы. 

Маршрут гонки можно пройти как можно скорее, испытав себя, а можно просто прокатиться по трассе, наслаждаясь великолепными пейзажами.

- Я участвую сегодня в гонке на 105 км, - рассказывает IT-инженер Николай. - Думаю уложиться за часа 4. Я много тренировался, чтобы сегодня показать достойный результат. По иронии, стал заниматься этим после того, как сломал ногу - во время реабилитации порекомендовали врачи. Вот и затянуло...

Среди участников Gran Fondo Russia можно встретить людей абсолютно разных профессий и из разных городов:

- Я врач-анестезиолог, работаю в Москве, - говорит Александр. - Этап в Дубне - последний в этом году. Рельеф - очень сложный, тем более, что в этом году я тренировался мало. Обычно у меня, как минимум, 3-4 тренировки в неделю - встаю в 4-5 утра, перед сменой, проезжаю нужный километраж и потом в больницу...

Сегодня около 600 велосипедистов стартовали на дистанции в 35, 70 и 105 километров - маршрут был проложен по трассе Тула - Белев и закольцован.

- Проект, который мы привезли в Россию в 2016 году,  - это проект про спорт, про ЗОЖ, про хорошее настроение, -  заявляет руководитель проекта Gran Fondo Russia Виктория Качахидзе. -  На трассах и любители, и настоящие профи. Для каждого участника найдется что-то свое. Трасса в Дубне интересна перепадами высот. Она, одновременно, и самая сложная и самая интересная...

Все участники веломарафона, независимо от показанного результата, получили памятные медали. Кроме этого,  велогонщиков наградили сувенирами и подарками от правительства Тульской области

- Тульская область участвовала в таком масштабном проекте впервые. Мы очень рады, что организаторы выбрали именно наш регион для проведения заключительного этапа Gran Fondo Russia в этом году. И постарались создать для всех любителей велоспорта и активного отдыха максимально комфортные условия, чтобы гонка была интересной и безопасной, - отметил министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

 

Галерея
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 1
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 2
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 3
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 4
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 5
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 6
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 7
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 8
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 9
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 10
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 11
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 12
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 13
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 14
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 15
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 16
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 17
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 18
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 19
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 20
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 21
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 22
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 23
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 24
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 25
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 26
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 27
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 28
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 29
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 30
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 31
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 32
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 33
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 34
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 35
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 36
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 37
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 38
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 39
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 40
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 41
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 42
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 43
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 44
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 45
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 46
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 47
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 48
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 49
Gran Fondo Russia-2020. Дубенский район, Фото: 50
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:01 +2
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