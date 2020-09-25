новости
новости
Регистрация
В аквапарке Рязани утонул школьник из Узловой

В аквапарке Рязани утонул школьник из Узловой

Во время купания 13-летний мальчик стал тонуть. Взрослые это заметили и поспешили на помощь, но спасти ребенка не смогли.

Днем 25 сентября группа школьников из Тульской области совместно с сопровождающими взрослыми лицами отдыхали в аквапарке «Окская жемчужина» в селе Поляны. Во время купания в бассейне аквапарка 13-летний мальчик стал тонуть.

Взрослые заметили это и поспешили подростку на помощь. Его вытащили из воды, но реанимировать не смогли.

Рязанский СУ СК проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также свою проверку проводит прокуратура. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:58 +2
Другие статьи по темам
Событие
ребенок погибаквапарк
Место
Тульская областьРязань

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Исследование воздуха после взрыва на «Азоте»: в Новомосковске не выявлено превышения загрязняющих веществ
Исследование воздуха после взрыва на «Азоте»: в Новомосковске не выявлено превышения загрязняющих веществ
В Туле улицу Кауля перекроют на четыре дня
В Туле улицу Кауля перекроют на четыре дня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.