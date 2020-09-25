В аквапарке Рязани утонул школьник из Узловой

Во время купания 13-летний мальчик стал тонуть. Взрослые это заметили и поспешили на помощь, но спасти ребенка не смогли.

Днем 25 сентября группа школьников из Тульской области совместно с сопровождающими взрослыми лицами отдыхали в аквапарке «Окская жемчужина» в селе Поляны. Во время купания в бассейне аквапарка 13-летний мальчик стал тонуть.

Взрослые заметили это и поспешили подростку на помощь. Его вытащили из воды, но реанимировать не смогли.