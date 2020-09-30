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По факту пропажи 13-летней тульской школьницы возбуждено уголовное дело

По факту пропажи 13-летней тульской школьницы возбуждено уголовное дело

Это сделано для обеспечения всей полноты поисковых мероприятий с мобилизацией всех доступных сил и средств.

Следственными органами СУ СК России по Тульской области по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Напомним, 28 сентября 13-летняя Вика Гололобова ушла из дома в пос. Барсуки и не вернулась. Уголовное  дело возбуждено для наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения девочки, мобилизации всех сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий.

На место происшествия выехал и. о. руководителя следственного управления,  и. о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел, следователи постоянно действующей следственно-оперативной группы, сотрудники отдела криминалистики и сотрудники УМВД, МЧС России по Тульской области, волонтеры.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, допрашиваются знакомые и родственники девочки. Расследование продолжается. Следователи просят жителей региона, которым что-либо известно о судьбе пропавшей школьницы, позвонить по телефону: 8(961)152-03-32. Любая информация может оказаться полезной!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:06 0
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