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В Туле 14 семей из Веневского района получили ключи от новых квартир
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле 14 семей из Веневского района получили ключи от новых квартир

В ближайшие пять лет в Тульской области планируется расселить 316 аварийных домов.

Жителям поселка Грицовский Веневского района, проживавшим в аварийных домах, вручили ключи от новых квартир. Новоселами стали 14 семей.

Для руководства региона переселение людей из аварийного жилья является приоритетной задачей – в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тульской области реализуется региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Общий объём её финансирования – около 4 млрд рублей. 

Сегодня жители двух аварийных домов из поселка Грицовский переселены в Тулу. До 1 сентября 2025 года в регионе планируется расселить 316 аварийных домов общей площадью более 103 тысяч квадратных метров.

Это позволит переселить более 5 тысяч жителей Богородицкого, Веневского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов, а также Алексина, Донского, Новомосковска и Тулы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
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