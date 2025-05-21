В суде объяснили, как «неприкасаемый» Никитин все же оказался на свободе

Фото из архива Myslo.

Выяснилось, что мужчина уже с начала апреля не находится в колонии.

18 ноября 2023 года Зареченский районный суд Тулы вынес приговор Сергею Никитину. За год до этого, 11 октября 2022 года, Никитин на своем Range Rover сначала перекрыл проезд потерпевшей на АЗС, а потом протаранил ее авто. Бранился, оскорблял 30-летнюю женщину, угрожал применением насилия ей и сотруднику АЗС, демонстрировал пистолет. А когда приехала полиция, продолжил хулиганство.

Напомним, уголовное дело возбудили только после нашей разгромной статьи.

Приговором суда Никитину было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Адвокаты мужчины неоднократно оспаривали решение суда, но приговор оставался неизменным.

Постановлением Новомосковского районного суда Тульской области от 4 апреля 2025 года удовлетворено ходатайство Никитина С. В., который освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы. Причина — наличие у него тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

По информации Myslo, Никитин ни дня не провел в колонии.