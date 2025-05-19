  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Неприкасаемый» Никитин освободился из колонии общего режима - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Неприкасаемый» Никитин освободился из колонии общего режима

«Неприкасаемый» Никитин освободился из колонии общего режима

Приговор мужчине огласили в октябре 2023 года.

11 октября 2022 года Сергей Никитин на своем Range Rover сначала перекрыл проезд потерпевшей на АЗС, а потом протаранил ее авто. Бранился, оскорблял 30-летнюю женщину, угрожал применением насилия ей и сотруднику АЗС, демонстрировал пистолет. А когда приехала полиция, продолжил хулиганство. 

Напомним, уголовное дело возбудили только после нашей разгромной статьи

Приговором суда Никитину было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Адвокаты мужчины неоднократно оспаривали решение суда, но приговор оставался неизменным. 

Однако, по нашей информации, в настоящий момент в учреждениях УФСИН России по Тульской области Сергей Никитин не содержится. Более того, уже несколько наших читателей сообщили, что встречали «неприкасаемого» гражданина на улицах Тулы. 

Сюжет: Дело "неприкасаемого" Никитина. Range Rover Т096ТТ71
В Туле суд оставил в силе приговор «неприкасаемому» Никитину
Дежурная часть
В Туле суд оставил в силе приговор «неприкасаемому» Никитину
5 ноября 2024, в 13:36, 78 6208 9
Суд огласил приговор «неприкасаемому» Никитину
Дежурная часть
Суд огласил приговор «неприкасаемому» Никитину
18 октября 2023, в 16:52, 149 25071 40
В Туле прокуратура запросила для «неприкасаемого» Никитина 5 лет колонии
Дежурная часть
В Туле прокуратура запросила для «неприкасаемого» Никитина 5 лет колонии
17 октября 2023, в 11:32, 28 4464 6
«Неприкасаемый» Никитин потребует провести лингвистическую экспертизу
Дежурная часть
«Неприкасаемый» Никитин потребует провести лингвистическую экспертизу
30 августа 2023, в 15:04, 79 4953 5

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 17:22 0
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаСергей Никитинхулиганнеприкасаемыйосвободился
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Пушкинской загорелись два заброшенных дома: фото с места происшествия
На Пушкинской загорелись два заброшенных дома: фото с места происшествия
На Энгельса в Туле закрыли кафе «Вкусняшка»: персонал жил в служебном помещении
На Энгельса в Туле закрыли кафе «Вкусняшка»: персонал жил в служебном помещении
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.