«Неприкасаемый» Никитин освободился из колонии общего режима

11 октября 2022 года Сергей Никитин на своем Range Rover сначала перекрыл проезд потерпевшей на АЗС, а потом протаранил ее авто. Бранился, оскорблял 30-летнюю женщину, угрожал применением насилия ей и сотруднику АЗС, демонстрировал пистолет. А когда приехала полиция, продолжил хулиганство.

Напомним, уголовное дело возбудили только после нашей разгромной статьи.

Приговором суда Никитину было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Адвокаты мужчины неоднократно оспаривали решение суда, но приговор оставался неизменным.

Однако, по нашей информации, в настоящий момент в учреждениях УФСИН России по Тульской области Сергей Никитин не содержится. Более того, уже несколько наших читателей сообщили, что встречали «неприкасаемого» гражданина на улицах Тулы.