  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле суд оставил в силе приговор «неприкасаемому» Никитину - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле суд оставил в силе приговор «неприкасаемому» Никитину

В Туле суд оставил в силе приговор «неприкасаемому» Никитину

Мужчина проведет в колонии общего режима 4 года 6 месяцев.

В Туле областной суд рассмотрел апелляцию Сергея Никитина. В октябре 2023 года 53-летнего мужчину признали виновным в хулиганстве.

Напомним, 11 октября 2022 года Сергей Никитин на своем Range Rover сначала перекрыл проезд потерпевшей на АЗС, а потом протаранил ее авто. Бранился, оскорблял 30-летнюю женщину, угрожал применением насилия ей и сотруднику АЗС, демонстрировал пистолет. А когда приехала полиция, продолжил хулиганство. 

Напомним, уголовное дело возбудили только после нашей разгромной статьи

Приговором суда Никитину было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Не согласившись с приговором, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу с дополнениями, в которых он просил об отмене приговора и оправдании его подзащитного.

Судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу с дополнениями — без удовлетворения.

Сюжет: Дело "неприкасаемого" Никитина. Range Rover Т096ТТ71
Суд огласил приговор «неприкасаемому» Никитину
Дежурная часть
Суд огласил приговор «неприкасаемому» Никитину
18 октября 2023, в 16:52, 149 24718 40
В Туле прокуратура запросила для «неприкасаемого» Никитина 5 лет колонии
Дежурная часть
В Туле прокуратура запросила для «неприкасаемого» Никитина 5 лет колонии
17 октября 2023, в 11:32, 28 4198 6
«Неприкасаемый» Никитин потребует провести лингвистическую экспертизу
Дежурная часть
«Неприкасаемый» Никитин потребует провести лингвистическую экспертизу
30 августа 2023, в 15:04, 79 4632 5
Миллион на защиту и поиск адвоката: как проходит процесс по делу «неприкасаемого» Никитина
Дежурная часть
Миллион на защиту и поиск адвоката: как проходит процесс по делу «неприкасаемого» Никитина
29 августа 2023, в 09:41, 24 4285 4

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 13:36 0
Другие статьи по темам
Прочее
Сергей НикитиннеприкасаемыйавтохамТулаапелляцияприговор суда

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
2 ноября на дорогах Тульской области погибли два пешехода
2 ноября на дорогах Тульской области погибли два пешехода
Экс-росгвардеец заплатил миллион родителям погибшего в ДТП подростка
Экс-росгвардеец заплатил миллион родителям погибшего в ДТП подростка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.