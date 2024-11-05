В Туле суд оставил в силе приговор «неприкасаемому» Никитину

Мужчина проведет в колонии общего режима 4 года 6 месяцев.

В Туле областной суд рассмотрел апелляцию Сергея Никитина. В октябре 2023 года 53-летнего мужчину признали виновным в хулиганстве.

Напомним, 11 октября 2022 года Сергей Никитин на своем Range Rover сначала перекрыл проезд потерпевшей на АЗС, а потом протаранил ее авто. Бранился, оскорблял 30-летнюю женщину, угрожал применением насилия ей и сотруднику АЗС, демонстрировал пистолет. А когда приехала полиция, продолжил хулиганство.

Напомним, уголовное дело возбудили только после нашей разгромной статьи.

Приговором суда Никитину было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Не согласившись с приговором, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу с дополнениями, в которых он просил об отмене приговора и оправдании его подзащитного.