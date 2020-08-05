Убийство девочки в Бородинском: мотивом преступника было изнасилование

Об этом в интервью рассказал замруководителя главного управления криминалистики СК РФ Анатолий Сазонов, которое состоялось в эфире «Вести FM». В числе прочих громких дел Анатолий Иванович назвал и убийство девочки в поселке Бородинский под Тулой.

Анатолий Сазонов – Буквально несколько недель назад 14-летняя девочка в вечернее время вышла погулять в одном из поселков Тульской области. Человек, который 9 дней назад освободился из места лишения свободы, встретил ее, вступил с ней в контакт, установил, видимо, психологический какой-то контакт, завел в укромное место, совершил насильственные действия сексуального характера, а затем и убийство. Вот такая ситуация. Однако благодаря тому, что оперативно сработали прежде всего оперативные подразделения МВД России, СК, волонтеры, был быстро обнаружен труп девочки, а затем вышли на этого человека, и преступление в течение нескольких суток было раскрыто.

О том, что целью преступника изначально и было сексуальное насилие, Myslo писал в первых репортажах по этому делу: здесь и здесь.

Напомним, девочка пропала 25 июня 2020 года. На третий день поисков неподалеку от поселка был найден ее труп. Вскоре по подозрению в убийстве задержали подозреваемого — 38-летнего ранее неоднократно судимого мужчину. Он освободился из колонии за несколько дней до случившегося.