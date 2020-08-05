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Какие сокровища хранил в Госбанке Лев Толстой?

Какие сокровища хранил в Госбанке Лев Толстой?

Мало кто из туляков знает, что раньше местному отделению Госбанка доверяли не только деньги, но и ценности личного характера.

Например, Лев Толстой незадолго до смерти пожелал сохранить свои дневники в сейфах Госбанка в Туле. Дневниковые записи он вел большую часть жизни — с 18 лет. Ценные рукописи стали доступны широкому кругу читателей после Октябрьской революции. Дневники вошли в 90-томное собрание сочинений Толстого, издававшееся с 1928 по 1958 год, где им отведено 13 томов.

Об этом и многом другом жители нашего региона могут узнать на страницах нового онлайн-проекта «160 фактов о Банке России к 160-летию регулятора», подготовленного мегарегулятором.

Сайт рассказывает об отдельных эпизодах истории с 1860 года до наших дней, оригинальных монетах и банкнотах, уникальных исторических зданиях, где располагаются отделения Центробанка, о людях, чьи судьбы были связаны с Банком России в разные годы.

Ранее многие представленные в проекте материалы публиковались только в специализированной литературе, часть из них находилась в архивах. Среди них есть отрывки из воспоминаний банковских сотрудников. Каждый сюжет — отдельная история, эпизод биографии, рабочих будней. Представлены на сайте и некоторые аспекты современной истории, которые показывают, как изменились технологии работы в финансовой сфере с 1860 года — года создания российского Центрального Банка.

Факты сгруппированы по темам: «Люди», «Знания и технологии», «География», «Традиции», «Деньги», «Международные связи» и «Интересные истории». В некоторых из них гости онлайн-проекта смогут пройти познавательные мини-тесты.

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