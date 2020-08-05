В европейской части России появились тропические постельные клопы

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Роспотребнадзор рассказал, чем они опасны и как от них избавиться.

На территории ряда городов России замечены тропические постельные клопы. Этот вид насекомых является новым для европейской части страны.

Клопы могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, но наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием.

Как можно подцепить клопа

Самый простой и наиболее частый способ распространения клопов — это занос его с вещами, одеждой, мебелью и другими предметами обихода. Их могут переносить из помещения в помещение, из одного дома в другой, из города в город.

Они могут переползать из соседних квартир, с этажа на этаж по каналам вентиляции, через розетки, а в теплое время — по наружным стенам домов. Кроме того, рассадником клопов могут быть чердаки (если в них гнездятся голуби). Редко, но бывает, что клопа можно «подцепить» в транспорте и в других местах скопления людей.

Насекомых замечают не только в антисанитарных условиях.

В случае если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома.

Появление паразитов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна. Размер редких крупных особей (самок) может достигать размера спичечной головки. Клопы питаются кровью, поэтому тянутся к человеку. Тропические клопы могут нападать на человека и днем.

Постельные клопы в гостиницах

Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, рекомендуется чаще менять постельное белье.

Проживающие в отелях, а насекомые встречаются даже в пятизвездочных гостиницах, рискуют привезти домой нежелательный подарок в виде постельных клопов. Эксперты рекомендуют при заселении в номер внимательно осмотреть постель, а при малейших признаках наличия постельных клопов отказаться от проживания в этой гостинице.

Чтобы не привезти в своих вещах насекомых домой, эксперты предлагают держать чемоданы в ванной или душевой.

Клопам будет сложно пробраться туда по скользким поверхностям.

Грязное белье и одежду специалисты рекомендуют складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу.

Где живут клопы и как избавиться от них

Необходимо регулярно проводить уборку помещений, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения; периодически осматривать диваны, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье и т. п.

Существенное значение имеет систематический ремонт квартир, побелка потолков, тщательная (без щелей) оклейка обоями, заделка щелей в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

Для уничтожения, снижения численности и создания неблагоприятных условий среды обитания членистоногих используют дезинсекционные средства, прошедшие государственную регистрацию.

Граждане имеют право самостоятельно осуществлять дезинсекцию собственных жилых помещений, в том числе садовых домиков, надворных построек дезинсекционными средствами, разрешенными для применения населением в быту.

Получить консультацию и профессиональную помощь по обработке против клопов можно в организациях дезинфекционного профиля.