новости
новости
Регистрация
Стали известны подробности убийства 13-летней девочки

Стали известны подробности убийства 13-летней девочки

Myslo побывал на месте трагедии в поселке Бородинский Киреевского района Тульской области.

Теперь уже ясно, что это убийство: чуть раньше возле 13-й шахты нашли телефон Юли, рюкзак, косметичку и ключи от дома. Причем, по некоторым данным, вещи были кем-то припрятаны.
 
Тело 13-летней Юлии К. обнаружили вечером 28 июня около 21.40, менее чем в километре от ее дома и примерно в ста метрах от автодороги Большие Калмыки — Бородинский — Липки. Рядом находится мусорный полигон.
 
 
Тело лежало в лесопосадке и было прикрыто хламом и ветками.
 
UPD: Новость обновлена в связи с уточнением. Девочка погибла от множества травм, то, что при осмотре приняли за ножевые ранения, оказалось ссадинами.  
 
Официальной информации на этот счет пока нет.
 
Следователи и криминалисты работали на месте почти всю ночь.
 
 
Поселок Бородинский тоже не спал. Тут и там группами стояли местные жители. «У нас поселок маленький, все друг за друга, — говорит один из мужчин. — Нужно было поиски организовать, собрались. Лопаты нужны — принесли. Равнодушных нет. Говорят, задержали его? Судимый, только вышел…»
 
Полицейские пока эту информацию не подтверждают. «Их много в отдел таскали, проверяли кучу народу, даже на полиграфе», — сказал на условиях анонимности один из источников, близких к правоохранительным органам.
 
Под каким предлогом преступник смог выманить школьницу в безлюдное место, пока неясно. Есть основания полагать, что отморозок надругался над ребенком.
 
 
По имеющейся на данный момент информации, недавно девочка познакомилась в соцсетях со взрослым мужчиной и вела с ним переписку.
В ходе отработки этой версии полиция и следователи проверяли ранее судимых жителей поселка. Вечером 28 июня в местный отдел доставили 38-летнего мужчину, который освободился из колонии три недели назад: сидел за грабежи и причинение тяжкого вреда здоровью. Известно, что он провел за решеткой в общей сложности около 20 лет. В поселке говорят, что его видели вместе с девочкой.
 
Пока он находился в полиции, у дверей дежурили его родственники. Говорят, у него есть алиби.
 

Следствие продолжается, Myslo следит за развитием событий. 
 
Напомним, 13-летняя Юля пропала 25 июня: ушла из дома в пос. Бородинский Киреевского района и не вернулась.
 
Галерея
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 1
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 2
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 3
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 4
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 5
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 6
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 7
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 8
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 9
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 10
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 11
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 12
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 13
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 14
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 15
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 16
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 17
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 18
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:06 +8
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
убийствоубили ребенкауголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как больных COVID-19 лечат на дому
Как больных COVID-19 лечат на дому
Под Тулой после жуткого ДТП загорелась иномарка: погиб мужчина – видео
Под Тулой после жуткого ДТП загорелась иномарка: погиб мужчина – видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.