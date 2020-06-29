Стали известны подробности убийства 13-летней девочки

Теперь уже ясно, что это убийство: чуть раньше возле 13-й шахты нашли телефон Юли, рюкзак, косметичку и ключи от дома. Причем, по некоторым данным, вещи были кем-то припрятаны.

Тело 13-летней Юлии К. обнаружили вечером 28 июня около 21.40, менее чем в километре от ее дома и примерно в ста метрах от автодороги Большие Калмыки — Бородинский — Липки. Рядом находится мусорный полигон.

Тело лежало в лесопосадке и было прикрыто хламом и ветками.

UPD: Новость обновлена в связи с уточнением. Девочка погибла от множества травм, то, что при осмотре приняли за ножевые ранения, оказалось ссадинами.

Официальной информации на этот счет пока нет.

Следователи и криминалисты работали на месте почти всю ночь.

Поселок Бородинский тоже не спал. Тут и там группами стояли местные жители. «У нас поселок маленький, все друг за друга, — говорит один из мужчин. — Нужно было поиски организовать, собрались. Лопаты нужны — принесли. Равнодушных нет. Говорят, задержали его? Судимый, только вышел…»

Полицейские пока эту информацию не подтверждают. «Их много в отдел таскали, проверяли кучу народу, даже на полиграфе», — сказал на условиях анонимности один из источников, близких к правоохранительным органам.

Под каким предлогом преступник смог выманить школьницу в безлюдное место, пока неясно. Есть основания полагать, что отморозок надругался над ребенком.

По имеющейся на данный момент информации, недавно девочка познакомилась в соцсетях со взрослым мужчиной и вела с ним переписку.

В ходе отработки этой версии полиция и следователи проверяли ранее судимых жителей поселка. Вечером 28 июня в местный отдел доставили 38-летнего мужчину, который освободился из колонии три недели назад: сидел за грабежи и причинение тяжкого вреда здоровью. Известно, что он провел за решеткой в общей сложности около 20 лет. В поселке говорят, что его видели вместе с девочкой.

Пока он находился в полиции, у дверей дежурили его родственники. Говорят, у него есть алиби.

Следствие продолжается, Myslo следит за развитием событий.