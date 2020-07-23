В Тульской области больной туберкулезом сбежал из больницы

В Белеве Тульской области местный суд рассмотрел иск прокурора района о принудительной госпитализации местного жителя. Мужчина состоит на учете в Белевской ЦРБ с диагнозом «инфильтративный туберкулез легких».

В иске указано, что больной находился на стационарном лечении в Тульском областном противотуберкулезном диспансере № 1, но самовольно ушел из него.

«По заключению центральной врачебно-контрольной комиссии ГУЗ «ТОПТД № 1», Ф. систематическим нарушал внутридиспансерный режим, уклоняется от обследования и лечения, заразен для окружающих, подлежит стационарному лечению в условиях противотуберкулезного учреждения», — сообщает Белевский районный суд.

Суд постановил принудительно госпитализировать Ф. в медицинскую противотуберкулезную организацию для обследования и стационарного лечения до окончания срока лечения.

Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в установленном порядке.