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В Тульской области больной туберкулезом сбежал из больницы

В Тульской области больной туберкулезом сбежал из больницы

Мужчину нашли и принудительно госпитализировали.

В Белеве Тульской области местный суд рассмотрел иск прокурора района о принудительной госпитализации местного жителя. Мужчина состоит на учете в Белевской ЦРБ с диагнозом «инфильтративный туберкулез легких».
 
В иске указано, что больной находился на стационарном лечении в Тульском областном противотуберкулезном диспансере № 1, но самовольно ушел из него.
 
«По заключению центральной врачебно-контрольной комиссии ГУЗ «ТОПТД № 1», Ф. систематическим нарушал внутридиспансерный режим, уклоняется от обследования и лечения, заразен для окружающих, подлежит стационарному лечению в условиях противотуберкулезного учреждения», — сообщает Белевский районный суд.
 
Суд постановил принудительно госпитализировать Ф. в медицинскую противотуберкулезную организацию для обследования и стационарного лечения до окончания срока лечения.
 
Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в установленном порядке.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:51 +1
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Тульская областьБелев

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