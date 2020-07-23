В Туле проверяют готовность школ к новому учебному году

Фото: пресс-служба администрации города Тулы

Кампания по приемке образовательных учреждений продлится до 10 августа.

Сегодня, 23 июля, специальная комиссия работала в структурных подразделениях центра образования № 44 имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Приемку в школах проводят в целях своевременной и качественной подготовки к новому 2020-2021 учебному году. Особое внимание уделяют соблюдению действующих санитарных норм и гигиенических нормативов, требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, анализу состояния материально-технической базы учреждений.

На сегодня принято 19 образовательных организаций. Это 56 структурных подразделений учреждений образования.

Всего к открытию в Туле готовят 81 образовательное учреждение.

В сентябре они должны принять почти 80 тысяч учеников.



В ходе приемки в этом году особое внимание уделяют готовности образовательных учреждений к работе в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.



Каждая организация должна быть обеспечена достаточным количеством средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров, дозаторов с антисептическим средством, приборов для обеззараживания воздуха, дезинфицирующих средств.





Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Мамонтова отметила, что все учреждения образования к данному вопросу подошли серьезно:

- Учебные заведения, которые мы посетили, приобрели все необходимое, включая бесконтактные термометры, которые установлены при входе. Помещения оборудованы в соответствии с требованиями, снабжены антисептиками, в наличии в достаточном количестве моющие и дезинфицирующие средства для ежедневной уборки и генеральной: ее нужно проводить не реже одного раза в неделю. Никаких нареканий нет.

Управление образования администрации Тулы закупило более 1600 дезаров, 85 бесконтактных термометров в школы и более 850 дезаров и 50 бесконтактных термометров в дошкольные учреждения.

Дезинфицирующие средства для обработки рук, индивидуальные средства защиты органов дыхания образовательные организации закупают самостоятельно.

- Дезары и бесконтактные термометры для учреждений дополнительного образования детей приобретут на муниципальные средства, - отметила заместитель начальника управления образования администрации города Тулы Юлия Юдина.

В этом году на укрепление материально-технической базы образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году направлено порядка 110 млн рублей, в том числе 89,6 млн рублей – из бюджета муниципального образования город Тула.

Кампания по приемке образовательных учреждений в Туле продлится до 10 августа.