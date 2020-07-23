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Алексей Дюмин предложил изменить метод распределения бюджетных дотаций между регионами

Алексей Дюмин предложил изменить метод распределения бюджетных дотаций между регионами

Глава Тульской области принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

Участники обсудили актуализацию нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт», а также подходы к формированию проектов региональных бюджетов и межбюджетных отношений.   

– Мы вместе определили барьеры и ограничения, препятствующие росту экономики. Выработали предложения по их преодолению с учётом резко изменившейся из-за пандемии коронавируса экономической ситуации. Многие из них уже получили развитие, легли в основу законопроектов, вошли в общенациональный план восстановления экономики, – отметил Алексей Дюмин. 

Глава Тульской области внес ряд инициатив по исполнению национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Одна из них – создание института «добросовестного экспортёра» для упрощения порядка взаимодействия с органами власти.

Также Алексей Дюмин предложил устранить разночтения в определении показателя производительности труда в нацпроекте и Указе Президента России № 193 от 25 апреля 2019 г. Сейчас действуют разные методики оценки показателя, разные целевые значения и разная база расчётов, хотя фактически речь идёт о единой национальной цели развития. Это предложение уже согласовано с Федеральным центром компетенций. 

Ещё одно предложение Алексея Дюмина – внести изменения в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и рассмотреть возможность передачи на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан.

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