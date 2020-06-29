За 4 года в Тульской области благоустроено более 800 дворов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

А также почти 100 общественных пространств.

29 июня на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тульской области.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков отметил, что программа реализуется в регионе уже четвертый год, последние два – в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 8 проектов вошли в число лучших практик, отобранных Минстроем РФ.

Олег Дючков - По оценке Минстроя РФ Тульская область второй год подряд входит в тройку лидеров федерального рейтинга по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Регион выполнил показатели национального проекта «Жилье и городская среда» по этому направлению, а Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин и Венев признаны городами с благоприятной средой.

В этом году запланировано благоустройство 17 общественных пространств и более 300 дворовых территорий. По поручению Алексея Дюмина выделено дополнительное финансирование для благоустройства 30 дворов в Новомосковске и 26 – в Донском.

Уже завершено благоустройство 34 дворов в Алексине, Веневе, Новомосковске, Плавске, Теплом, Узловой, Ясногорске и Ефремове. В том числе по поручению Алексея Дюмина благоустроена дворовая территория дома №35 по ул. М. Горького в Ефремове.

Также министр напомнил, что продолжаются работы по двум проектам – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Это проекты «Красная площадь» в Веневе и «Город-театр» в Богородицке.



Проект "Город-театр".

В этом году на конкурс направлено три проекта по благоустройству Свиридовского пруда в Узловой, парка и площади перед ДК в Липках, Гагаринского парка в Плавске.

Алексей Дюмин отметил, что, несмотря на жесткие условия и большую конкуренцию, проекты из Тульской области становятся победителями. Также губернатор напомнил, что по его обращению Минстрой России одобрил выделение Ефремову денежных средств на проект по благоустройству исторического центра «Красная площадь». Глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев доложил, что в настоящее время муниципалитет готовит проведение конкурсных процедур. Завершить проект планируется в ноябре.

Благодаря камерам, установленным в общественных пространствах, Алексей Дюмин ознакомился с ходом работ. В частности, глава администрации Веневского района Андрей Шубчинский, отметил, что на Красной площади уже сделаны дорожки и фундаменты для павильонов и амфитеатр.

Алексей Дюмин отметил, что на его личном контроле находится ряд обращений граждан по вопросам благоустройства и спросил глав муниципалитетов о проведенной работе.

Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов отметил, что на месте пустыря возле дома №7-а по ул. Чехова в Киреевске обустраивается сквер.

По словам главы администрации Узловского района Николая Терехова, двор дома №6 по ул. Суворова в Узловой, состояние которого беспокоило жителей, включен в программу и в этом году территория будет заасфальтирована.

Глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев доложил, что двор дома №6 по ул. Дачная будет включен в программу на следующий год. Алексей Дюмин сказал, что работы надо провести в нынешнем году и поручил заместителю председателя правительства Элеоноре Шевченко проконтролировать решение этого вопроса.

Глава региона обратил внимание всех глав муниципальных администраций и государственной жилищной инспекции на то, что необходимо и в дальнейшем держать на особом контроле содержание территорий после благоустройства, обратить на это внимание при проверках работы управляющих компаний.

Губернатор напомнил, что за четыре года программа позволила благоустроить более 800 дворов и почти 100 общественных пространств.

- Каждый проект значим для жителей, поэтому важно не допустить срыва этих планов. Работы по всем объектам 2020 года должны быть завершены не позднее 1 октября, - подчеркнул Алексей Дюмин.