Глава Роспотребнадзора: Значительная часть жителей Тульской области выработала иммунитет к коронавирусу

29 июня губернатор Алексей Дюмин провел заседание регионального штаба по борьбе с COVID-19.

Глава региона отметил, что в регионе вторую неделю наблюдается положительная динамика: сохраняется тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости, увеличивается свободный коечный фонд.

- Исходя из обстановки и показателей, на которые мы ориентируемся, с сегодняшнего дня мы делаем очередной шаг в сторону снятия ограничений. При этом важно, чтобы требования Роспотребнадзора неукоснительно соблюдались всеми предприятиями и организациями, которые приступили к работе, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев доложил об эпидобстановке в регионе. На карантине находятся менее 900 человек. Вторую неделю на 20% снижается число пациентов, госпитализированных с диагнозом «пневмония». Темп прироста заболевших коронавирусом по области снизился до 1,22%. Коэффициент прироста не превышает 0,9%.

Охват тестирования в регионе — один из самых высоких в ЦФО:

190 тестирований на 100 тыс. человек. Обследовано более 140 тыс. жителей региона.

Работа продолжается. Запас тест-систем достаточный.

Остается стабильным число заболевших в старшей возрастной группы. Не зарегистрированы новые очаги заболеваемости в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.



Александр Ломовцев доложил, что, по предварительной информации, значительная часть жителей Тульской области уже выработали иммунитет к коронавирусной инфекции.



Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил, что в регионе сохраняется положительная тенденция, при которой число выписавшихся пациентов превышает число госпитализированных. За прошлую неделю в регионе выздоровели и были выписаны из стационаров 722 человека. Свободно 647 коек.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин рассказал о проведенных рейдах. За прошедшую неделю было составлено порядка 300 административных протоколов по фактам нарушений масочного режима в общественных местах. Сотрудники полиции продолжат контролировать соблюдение действующих ограничений.



Начальник Главного управления МЧС по Тульской области Алексей Павлов доложил о работе по обеспечению безопасности на воде. За прошедшие выходные пляжи на территории региона посетили более 20 тыс. отдыхающих. На каждом пляже дежурят спасатели. Происшествий не допущено.



Сотрудники управления совместно с администрациями муниципалитетов выявили дополнительно 42 места отдыха у воды. Ведется работа по их оборудованию и включению в реестр разрешенных пляжей.



Алексей Дюмин поручил Управлению МЧС России по Тульской области совместно с правоохранительными органами уделить особое внимание проверке соблюдения правил безопасного поведения на водоемах.