Огнестрел в голову: следователи возобновили дело 20-летней давности

Так Дмитрий Вершинин выглядел 20 лет назад, когда его объявили в розыск

Из-за того, что обвиняемый скрывался и был в розыске, сроки давности по делу не истекли: его будут судить.

Следственные органы Следственного комитета России по Тульской области сообщили о возобновлении расследования уголовного дела об убийстве 1999 года.

Причина возобновления — задержание обвиняемого, скрывавшегося 20 лет. 49-летний житель поселка Ленинский Тульской области Дмитрий Вершинин прятался в Норвегии. В декабре 2019 года он был там задержан и сейчас его экстрадировали в Россию.

По версии следствия, в сентябре 1999 года на участке местности в Ленинском районе под Тулой Вершинин в ходе ссоры со знакомым выстрелил ему в голову, от чего он скончался в этот же день. С места происшествия злоумышленник скрылся.

В ходе расследования с учетом собранных доказательств, следователь вынес постановление о привлечении мужчины в качестве обвиняемого. Вершинина объявили в международный розыск, избрав заочно меру пресечения в виде заключения под стражу.

Впоследствии по истечении определенного срока производство по делу приостановили вплоть до розыска обвиняемого.

В ходе следствия будут проведены необходимые следственные действия, направленные на привлечение обвиняемого к уголовной ответственности.