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Задержанного в Туле волгоградского убийцу отпустили на свободу
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области и СУ СК РФ по Волгоградской области.

Задержанного в Туле волгоградского убийцу отпустили на свободу

В октябре 1995 года Михаил Ильин убил известного местного боксера Игоря Шефера.

В Волгограде суд отпустил на свободу мужчину, которого в феврале этого года задержали в Туле за совершенное 25 лет назад тяжкое преступление. В сентябре 1995 года Михаил Ильин расстрелял своего знакомого, боксера Игоря Шефера.
 
Сразу после поимки мужчина признавал только подделку документов (он скрывался, в том числе, благодаря левому паспорту) и отрицал свою причастность к убийству. Однако в суде его адвокат подал ходатайство о прекращении уголовного дела из-за давности. По ст. 103 УК РСФСР, которая вменялась Ильину, срок привлечения к ответственности составляет 15 лет и на момент разбирательства уже давно закончился.
 
Игорь Шефер. Фото: Кикбоксинг Волгоградская область / YouTube.com
Ходатайство защитника было удовлетворено, несмотря на протест прокуратуры и потерпевшей стороны. Михаила Ильина освободили из-под стражи в зале суда и отпустили под подписку о невыезде, оставив за родственниками убитого право обжаловать решение и подать гражданский иск на возмещение ущерба, так как уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.
 
«Будучи отпущенным из-под стражи в зале суда, он, счастливый, обнял свою бывшую жену, подросшего сына и как ни в чем не бывало отправился на остановку. Вот такое гуманное правосудие у нас в России. Разумеется, мы будем оспаривать это решение суда», — сообщает «Волгоград онлайн» со ссылкой на потерпевшую сторону.
 
По словам родственников, убийца и его жертва были друзьями, но за три месяца до расстрела разругались и прекратили общение.
 
Возможная причина расстрела— разногласия в бизнесе.
Как следует из материалов уголовного дела, Ильин подкараулил Игоря Шефера в подъезде дома и четырежды выстрелил в его сторону. Одна пуля попала жертве в область затылка, другая в живот, третья в спину.
Несмотря на ранения, мужчина узнал нападавшего и назвал его имя близким, соседям, милиции, а потом и врачам. Также во время нападения была убита собака потерпевшего.
 
 
Игорь Шефер прожил еще 8 дней и скончался 11 октября 1995 года, успев дать показания следователям.
 
Напомним, поиски злоумышленника длились почти 25 лет. Волгоградские следователи и полицейские смогли установить, что убийца длительное время живет в Туле по поддельным документам.
По информации Myslo, здесь у мужчины есть гражданская жена и общий ребенок. 
Подозреваемый зарабатывал на жизнь частным извозом.
 
Полученную информацию передали сотрудникам Тульского уголовного розыска, после чего наши оперативники начали за мужчиной слежку. Чтобы подтвердить истинную личность подозреваемого, провели ДНК-экспертизу. Для ее проведения хватило биологических следов, которые убийца оставил на брошенном окурке сигареты.
 
 
Мужчину задержали 13 февраля. В операции были задействованы сотрудники полиции из Волгограда, Тулы, а также СОБР Управления Росгвардии по Волгоградской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:10 0
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