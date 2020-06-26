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В Туле стартует работа молодежного пространства «Газон»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле стартует работа молодежного пространства «Газон»

Быть ли «Газону» в этом году? Как будет использоваться онлайн-формат? Какие призы и конкурсы ждут участников в этом году?

На эти и другие вопросы ответили замначальника управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации Тулы Екатерина Чуракова, куратор молодежного пространства «Газон» Александра Владимирова, руководитель концертной службы молодежного пространства «Газон» Мария Дронова на брифинге 26 июня.

Проект стартует в День молодежи 27 июня. В 18.00 в рамках открытия «Газона» начнется прямое включение в группе «ВКонтакте» — пройдет яркая концертная программа с участием тульских артистов и приглашенных гостей.

На «Газоне» по-прежнему будут все традиционные блоки, но в онлайн-формате. Платформами реализации проекта станут раздел «Газон» сайта зарядка-тула.рф и мобильное приложение «Газон-2020».

Работа пространства продлится до 29 августа, площадки будут работать ежедневно.

С понедельника по пятницу:

  • игротека (веб-квесты по онлайн-картам, «Лото», «Что? Где? Когда?», «Квиз, плиз» в рамках онлайн-трансляций на YouTube, «Шпион» в диалоге в Zoom),
  • спорт (три онлайн-тренировки в неделю, аудио-подкаст «ЗОЖ_чат», челленджи и марафоны),
  • неформальное образование/мастер-классы (вебинары в Zoom от сообщества «Тренеры будущего», языковые занятия, м-к по рисованию, флористике, росписи одежды, прическам и т. д.),
  • экскурсии («Старая Тула», «ВПК «Рубеж обороны», «Тульский некрополь», «Южный форпост Руси»),
  • концертная служба (вечеринки, открытый микрофон, танцевальные баттлы, выступления кавер-групп и интервью с тульскими артистами в режиме онлайн).

По субботам участники будут отправляться в виртуальные походы. Воскресенье станет киноднем.

Не обойдется без конкурсов и призов! Каждый будний день в одном из блоков проекта будет появляться активность с заданием. Например, по вторникам  викторина по экскурсиям, а по четвергам — спортивные челленджи. За выполнение таких заданий будут начисляться баллы (за их количеством можно следить в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении). По итогам проекта призы получат пять победителей тематических блоков, а победителю по общей сумме баллов всех блоков вручат главный приз — игровую консоль PlayStation 4 и три игры к ней.

Одной из особенностей проекта в этом году станет то, что задания предусмотрены не только для молодежи. Тульские СМИ смогут также поучаствовать в конкурсе на лучший репортаж о «Газоне», раскрывающий основную идею и философию молодежного пространства.

Номинации для официальных СМИ:

  • лучший телерепортаж,
  • лучший радиорепортаж,
  • лучшая статья (включая интернет-издания).

Номинация для пишущей молодежи, блогеров, неофициальных СМИ:

  • Лучшая статья.

По мере снятия ограничительных мер, участников будут приглашать на мероприятия «Газона» на открытый воздух с соблюдением всех требований безопасности. Первыми из таких мероприятий планируется сделать спортивные тренировки — здоровый образ жизни остается одним из главных направлений проекта.

Полная информация о проекте будет представлена на сайте зарядка-тула.рф и в мобильном приложении «Газон 2020». Анонсирование активностей продолжится в группе «ВКонтакте» и на странице в Инстаграме. Получить любые консультации можно в приложении в разделе «Дежурный по Газону» или в группе «ВКонтакте» через личные сообщения.

 

Молодежное пространство «Газон» — один из крупнейших молодежных проектов города Тулы. Он стартовал в 2018 году. За два года реализации проекта посетителями молодежного пространства стали более 500 тысяч человек.

 
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