Поправки в Конституцию: в первый день проголосовало более 120 тысяч жителей Тульской области

В пятницу, 26 июня, в пресс-центре правительства Тульской области состоялся брифинг, посвященный общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ .

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов озвучил журналистам итоги первого дня голосования на территории региона.

– По данным на 25 июня, число избирателей, зарегистрированных на территории Тульской области, составило 1 166 900. В первый день общероссийского голосования 123 482 из них приняли участие в голосовании. Явка в целом по области составила 10,6%.

Все бюллетени по итогам первого дня после 20.00 были запечатаны в сейф-пакеты. Вскроют их только 1 июля после 20.00 при подсчете голосов.

Вместе с тем продолжают поступать обращения граждан, изъявивших желание проголосовать вне помещения для голосования. По данным на утро 26 июня это 108 730 обращений. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию или по телефону горячей линии 8-800-700-71-22 до 17.00 1 июля.

Павел Веселов отметил, что ни от участников голосования, ни от наблюдателей не поступало жалоб по процедуре проведения голосования. На участках для голосования работали 2149 наблюдателей. Кроме, того, на сегодняшний день аккредитацию в избиркоме Тульской области получили 115 представителей СМИ.

Руководитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин в ходе брифинга сообщил, что мобильными группами, работающими на территории региона, по итогам 25 июня не выявлено нарушений.

– За последние сутки сообщений о нарушениях на участках тульского региона не поступало. Ход голосования, соблюдение санитарных норм — все соответствует Порядку проведения и рекомендациям Роспотребнадзора, — отметил Андрей Белобрагин.