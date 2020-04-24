Трое жителей Тульской области, пропавшие в апреле, найдены погибшими

Об этом сообщили волонтеры-поисковики. Подробности случившегося не разглашаются.

Представители тульского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков трех жителей региона, пропавших в текущем месяце. К сожалению, найти их живыми не удалось.

43-летняя Наталья Ожогина пропала в Новомосковске 6 апреля. Известно, что тело женщины было обнаружено за пределами Тульской области. Житель Кимовска Дмитрий Чибисов ушёл из дома 12 апреля. Он также найден погибшим.

Владимир Гудков из деревни Никифоровка Веневского района не вернулся домой 18 апреля. Спустя четыре дня труп мужчины без признаков насильственной смерти был найден в поле около деревни Студенец, примерно в трёх километрах от места пропажи.

Подробности случившегося не разглашаются.