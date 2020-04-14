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В Новомосковске больше недели ищут пропавшую женщину

В Новомосковске больше недели ищут пропавшую женщину

43-летняя Наталья Ожогина ушла из дома 6 апреля, с тех пор о её судьбе ничего не известно.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 43-летней Натальи Васильевны Ожогиной, которая 6 апреля ушла из дома в Новомосковске и пропала.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы рыжие до плеч, глаза серые. Особые приметы: шрам под подбородком. Одежда: светло-серое пальто, черные джинсы, розовые полусапоги, светлая шапка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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