В Веневском районе пропал человек
Владимира Гудкова не могут найти с 18 апреля.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил о розыске 50-летнего жителя деревни Никифоровка Владимира Гудкова.
Владимир пропал 18 апреля, и до сих пор о нем ничего неизвестно.
Приметы: рост 175 см, худощавый, глаза карие, волосы тёмно-русые, длинные, собирает в хвост.
Был одет: камуфляжная одежда цвета хаки, галоши темно-зеленого цвета.
Видели его? Звоните 8-800-200-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев для поисков.
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