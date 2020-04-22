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В Веневском районе пропал человек

В Веневском районе пропал человек

Владимира Гудкова не могут найти с 18 апреля.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил о розыске 50-летнего жителя деревни Никифоровка Владимира Гудкова.

Владимир пропал 18 апреля, и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавый, глаза карие, волосы тёмно-русые, длинные, собирает в хвост.

Был одет: камуфляжная одежда цвета хаки, галоши темно-зеленого цвета.

Видели его? Звоните 8-800-200-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев для поисков.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:22 +1
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Тульская область
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Лиза Алерт

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