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В субботу и воскресенье в Тульской области будет дождливо и прохладно

В субботу и воскресенье в Тульской области будет дождливо и прохладно

Синоптики обещают облачность, лёгкий ветер и низкое давление.

По данным сайта «Метеоинфо», в субботу, 25 апреля в Тульской области будет до +13 градусов, в воскресенье – до плюс семи. Ночью температура будет примерно одинаковой – от +2 до +5 градусов.

Последние выходные апреля будут облачными, ожидается дождь (в субботу – около 7 мм, в воскресенье – до 22 мм). Ветер северо-западный, до трёх метров в секунду. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:11 +3
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