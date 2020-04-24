В центре Тулы из каршеринговой иномарки украли магнитолу

Фото очевидца

Как стало известно Myslo, в пятницу, 24 апреля, около 19.00 неизвестные обокрали каршеринговый автомобиль, припаркованный в районе дома № 10 по ул. Революции. Воры вытащили из салона иномарки автомагнитолу.

По предварительным данным, злоумышленники проникли в салон, разбив стекло водительской двери.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства случившегося.