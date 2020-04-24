новости
новости
Регистрация
В центре Тулы из каршеринговой иномарки украли магнитолу
Фото очевидца

В центре Тулы из каршеринговой иномарки украли магнитолу

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Как стало известно Myslo, в пятницу, 24 апреля, около 19.00 неизвестные обокрали каршеринговый автомобиль, припаркованный в районе дома № 10 по ул. Революции. Воры вытащили из салона иномарки автомагнитолу.

По предварительным данным, злоумышленники проникли в салон, разбив стекло водительской двери.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства случившегося. 

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:40 0
Другие статьи по темам
Событие
кражакаршерингукрали магнитолуполицияУМВД России по Тульской области
Место
Тулаулица Революции

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Трое жителей Тульской области, пропавшие в апреле, найдены погибшими
Трое жителей Тульской области, пропавшие в апреле, найдены погибшими
Ищем работу в Туле: Список вакансий с зарплатой более 50 тысяч рублей
Ищем работу в Туле: Список вакансий с зарплатой более 50 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.