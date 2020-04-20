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В Кимовске пропал 39-летний мужчина

В Кимовске пропал 39-летний мужчина

Его ищут с 12 апреля.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» разыскивает 39-летнего Чибисова Дмитрия Юрьевича из Кимовска. С 12 апреля 2020 года его местонахождение неизвестно.

Особые приметы: есть татуировки.

Приметы: рост 180 см, худощавый, волосы русые, короткая стрижка, глаза серо-зеленые.

Одет: черная кожаная куртка, серые брюки, серая толстовка, черные ботинки.

Нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Дмитрия или что-либо знаете о нем, звоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:01 +4
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