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Гибель ребенка в Богородицке: уголовное дело направлено в суд
Главе администрации Богородицкого района вменяют халатность, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.
Напомним, в 2018 году в Богородицке 6-летнего мальчика придавило бетонным забором. Как сообщил сегодня, 24 апреля, корреспонденту Myslo житель Богородицка Алексей Б., уголовное дело передано в суд. По его словам, фигурантом дела по-прежнему является глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин.
Ему вменяют совершение преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Следствие пришло к выводу, что между действиями главы администрации и страшными последствиями есть причинно-следственная связь.
Стоит отметить, что отец погибшего опасается за беспристрастность при рассмотрении уголовного дела в местном суде, поэтому ходатайствовал об изменении территориальной подсудности.
Ранее мы сообщали — из материалов уголовного дела следует, что забор сняли с кадастрового учета «как сооружение, не относящееся к категории недвижимого имущества» 17 мая 2018 года, то есть именно в день трагедии.
По мнению отца погибшего ребенка, глава обязан нести ответственность за случившееся, так как, занимая этот пост, должен всё контролировать и отвечать за безопасность.
– Грубо говоря, взять в пример механика, который выпускает в рейс автобус, и тот попадет в ДТП. Ведь будут и механика наказывать. Или трагедия в Кемерово — там и пожарного, и охранника наказали, и руководство этого ТЦ. А почему он не должен отвечать за трагедию? — прокомментировал корреспонденту Myslo отец погибшего ребенка.
Напомним, трагедия произошла 17 мая 2018 года. На ул. Защитной в Богородицке на 6-летнего мальчика упал фрагмент уличного бетонного ограждения.
По словам отца ребенка, в тот день дети играли и собирали майских жуков. Его младший и старший сын стояли рядом с забором, наблюдая через отверстия в его верхней части за приятелями, которые были по другую сторону. Неожиданно одна из ветхих плит начала падать. Малышня попыталась было ее удержать, но сил не хватило и она упала на голову 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок умер.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Рухнувшую часть ограждения и еще две секции изъяли на экспертизу. Специалисты установили, что одна из секций находится в недопустимом состоянии, а две других — в аварийном и ограничено работоспособном. При этом все три не соответствовали строительным нормам и правилам.
Кроме этого было установлено, что земельный участок, на котором находится забор, относился к собственности СПК «Пламя», но после ликвидации предприятия в 2007 году, участок перешел в государственную собственность до разграничения.
По распоряжению руководителя следственного управления Александра Старикова уголовное дело вел отдел по расследованию особо важных дел.
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