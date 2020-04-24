Гибель ребенка в Богородицке: уголовное дело направлено в суд

Напомним, в 2018 году в Богородицке 6-летнего мальчика придавило бетонным забором . Как сообщил сегодня, 24 апреля, корреспонденту Myslo житель Богородицка Алексей Б., уголовное дело передано в суд. По его словам, фигурантом дела по-прежнему является глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин.

Ему вменяют совершение преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Следствие пришло к выводу, что между действиями главы администрации и страшными последствиями есть причинно-следственная связь.

Стоит отметить, что отец погибшего опасается за беспристрастность при рассмотрении уголовного дела в местном суде, поэтому ходатайствовал об изменении территориальной подсудности.

Ранее мы сообщали — из материалов уголовного дела следует, что забор сняли с кадастрового учета «как сооружение, не относящееся к категории недвижимого имущества» 17 мая 2018 года, то есть именно в день трагедии.

По мнению отца погибшего ребенка, глава обязан нести ответственность за случившееся, так как, занимая этот пост, должен всё контролировать и отвечать за безопасность.

– Грубо говоря, взять в пример механика, который выпускает в рейс автобус, и тот попадет в ДТП. Ведь будут и механика наказывать. Или трагедия в Кемерово — там и пожарного, и охранника наказали, и руководство этого ТЦ. А почему он не должен отвечать за трагедию? — прокомментировал корреспонденту Myslo отец погибшего ребенка.