Гибель ребёнка в Богородицке: суд повторно оправдал Вадима Игонина

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В четверг, 13 мая, в Киреевском районном суде состоялось повторное рассмотрение дело главы Богородицкого района Вадима Игонина, обвиняемого в халатности. Ранее суд оправдал чиновника, но после вмешательства прокуратуры приговор был отменён, а дело направили на новое рассмотрение. Сегодня оправдательный приговор был вынесен повторно в связи с отсутствием состава преступления. Чиновник имеет право на реабилитацию.

Поводом для возбуждения дела в отношении Вадима Игонина стала трагедия, произошедшая 17 мая 2018 года в Богородицке. Группа детей играла на ул. Защитной. В какой-то момент старый бетонный забор рухнул на шестилетнего мальчика, который получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По версии следствия, глава администрации знал о том, что на территории города, рядом с жилыми домами, есть бесхозный старый железобетонный забор, однако не принял мер к обеспечению безопасности жителей и не ограничил доступ к опасному забору. В ходе разбирательства выяснилось, что злополучный забор был снят с кадастрового учета именно в день трагедии.

Как стало известно Myslo, родители погибшего мальчика планируют обжаловать повторный оправдательный приговор.