Главе администрации Богородицкого района предъявлено обвинение по делу о смерти ребенка

Фото tularegion.ru. На фото Вадим Игонин

Год назад в Богородицке 6-летнего мальчика придавило бетонным забором. Ограждение было снято с кадастрового учета именно в день трагедии.

администрации МО Богородицкий район Вадиму Игонину. Как стало известно Myslo, в рамках расследования гибели ребенка в Богородицке Тульской области предъявлено обвинение главерайон Вадиму Игонину.

Ему вменяют совершение преступления по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Следствие пришло к выводу, что между действиями главы администрации и страшными последствиями есть причинно-следственная связь.

По нашей информации, из материалов уголовного дела следует, что забор сняли с кадастрового учета «как сооружение не относящееся к категории недвижимого имущества» 17 мая 2018 года, то есть именно в день трагедии.

Myslo обратился к непосредственным участникам дела. «Без комментариев», — ответил Вадим Вячеславович на просьбу корреспондента прокомментировать данную информацию. По мнению же отца погибшего ребенка, Вадим Игонин обязан нести ответственность за случившееся, так как, занимая пост главы муниципального образования, он должен все контролировать и отвечать за безопасность. По мнению же отца погибшего ребенка, Вадим Игонин обязан нести ответственность за случившееся, так как, занимая пост главы муниципального образования, он должен все контролировать и отвечать за безопасность.

– Грубо говоря, взять в пример механика, который выпускает в рейс автобус и он попадет в ДТП. Ведь будут и механика наказывать. Или трагедия в Кемерово — там и пожарного, и охранника наказали, и руководство этого ТЦ. А почему он не должен отвечать за трагедию? — прокомментировал корреспонденту Myslo папа погибшего ребенка.

Напомним, трагедия произошла 17 мая 2018 года. На ул. Защитной в Богородицке на 6-летнего мальчика упал фрагмент уличного бетонного ограждения. По словам отца ребенка, в тот день дети играли и собирали майских жуков. Его младший и старший сын стояли рядом с забором, наблюдая через отверстия в его верхней части за приятелями, которые были по другую сторону. Неожиданно одна из ветхих плит начала падать. Малышня попыталась было ее удержать, но сил не хватило и она упала на голову 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок умер.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Рухнувшую часть ограждения и еще две секции изъяли на экспертизу . Специалисты установили, что одна из секций находится в недопустимом состоянии, а две других — в аварийном и ограничено работоспособном. При этом все три не соответствовали строительным нормам и правилам.

Кроме этого было установлено , что земельный участок, на котором находится забор, относился к собственности СПК «Пламя», но после ликвидации предприятия в 2007 году, участок перешел в государственную собственность до разграничения.

По распоряжению руководителя следственного управления Александра Старикова уголовное дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел.