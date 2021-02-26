Главу Богородицкого района снова вызвали в суд по делу о смерти ребенка

Ранее 1-й кассационный суд общей юрисдикции по жалобе прокуратуры отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Эта история началась 17 мая 2018 года. Группа детей играла на ул. Защитной. В какой-то момент старый бетонный забор рухнул на шестилетнего мальчика, который получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По версии следствия, Вадим Игонин знал о том, что на территории города, рядом с жилыми домами, есть бесхозный старый железобетонный забор, однако не принял мер к обеспечению безопасности жителей и не ограничил доступ к опасному забору.

Более того, в ходе разбирательства выяснилось, что злополучный забор был снят с кадастрового учета именно в день трагедии.

Родители погибшего ребенка добились, чтобы дело рассматривали в другом районе, чтобы чиновник не мог оказать давления на местный суд. В конце августа 2020 года уже Киреевский районный суд оправдал Вадима Игонина. Родители погибшего мальчика обжаловали решение. Но апелляция оставила оправдательный приговор в силе.

Жалобу в кассационный суд подал зампрокурора Тульской области, и ее удовлетворили. После отмены оправдательного приговора уголовное дело направили на новое рассмотрение.