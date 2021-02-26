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Главу Богородицкого района снова вызвали в суд по делу о смерти ребенка

Главу Богородицкого района снова вызвали в суд по делу о смерти ребенка

Чиновник обвиняется в халатности.

В Киреевском районном суде после отмены оправдательного приговора на 9 марта назначено к рассмотрению уголовное дело в отношении главы администрации МО Богородицкий район Вадима Игонина. 
 
 

Ранее 1-й кассационный суд общей юрисдикции по жалобе прокуратуры отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Эта история началась 17 мая 2018 года. Группа детей играла на ул. Защитной. В какой-то момент старый бетонный забор рухнул на шестилетнего мальчика, который получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По версии следствия, Вадим Игонин знал о том, что на территории города, рядом с жилыми домами, есть бесхозный старый железобетонный забор, однако не принял мер к обеспечению безопасности жителей и не ограничил доступ к опасному забору.

Более того, в ходе разбирательства выяснилось, что злополучный забор был снят с кадастрового учета именно в день трагедии.

Родители погибшего ребенка добились, чтобы дело рассматривали в другом районе, чтобы чиновник не мог оказать давления на местный суд. В конце августа 2020 года уже Киреевский районный суд оправдал Вадима Игонина. Родители погибшего мальчика обжаловали решение. Но апелляция оставила оправдательный приговор в силе.

Жалобу в кассационный суд подал зампрокурора Тульской области, и ее удовлетворили. После отмены оправдательного приговора уголовное дело направили на новое рассмотрение.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 19:01 +2
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Тульская область

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