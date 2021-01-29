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Оправдательный приговор по делу главы администрации Богородицкого района отменён
Фото из архива MySlo

Оправдательный приговор по делу главы администрации Богородицкого района отменён

Такое решение принял 1-й кассационный суд общей юрисдикции. Дело Вадима Игонина будет рассмотрено заново.

Накануне 1-й кассационный суд общей юрисдикции расположенный в Саратове, рассмотрел жалобу прокуратуры Тульской области на оправдательный приговор, вынесенный главе администрации Богородицкого района Вадиму Игонину, который обвинялся в халатности.

Эта история началась 17 мая 2018 года. Группа детей играла на ул. Защитной. В какой-то момент старый бетонный забор рухнул на шестилетнего мальчика, который получил тяжёлые травмы и скончался в больнице.

По версии следствия, Вадим Игонин знал о том, что на территории города, рядом с жилыми домами, есть бесхозный старый железобетонный забор, однако не принял мер к обеспечению безопасности жителей и не ограничил доступ к опасному забору.

Более того – в ходе разбирательства выяснилось, что злополучный забор был снят с кадастрового учета «как сооружение, не относящееся к категории недвижимого имущества» именно в день трагедии.

В конце августа прошлого года Киреевский районный суд оправдал Вадима Игонина. Родители погибшего мальчика заявили, что намерены обжаловать этот вердикт. Жалобу в кассационный суд подал зампрокурора Тульской области Антон Шелепанов. Она была удовлетворена. После отмены оправдательного приговора уголовное дело направят на новое рассмотрение.

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Люди
Вадим Игонин
Место
Тульская областьБогородицкий район

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