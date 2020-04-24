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До середины мая в Туле на участках ул. М. Горького ограничат движение транспорта

До середины мая в Туле на участках ул. М. Горького ограничат движение транспорта

Будьте внимательны.

На время проведения ремонтных работ дорожного покрытия по ул. Максима Горького в Туле будут действовать следующие ограничения:

  • с 20 апреля по 3 мая 2020 года с 20.00 до 5.30 ограничено движение всех видов транспорта по ул. Максима Горького на участке от ул. Герцена до ул. Демидовской;
  • с 4 по 14 мая 2020 года с 20.00 до 5.30 — по ул. Максима Горького на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской.

Движение трамваев и автобусов будет осуществляться по измененной схеме:

  • трамвай № 12 (пос. Менделеевский — ул. Штыкова): пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Демидовский путепровод — ул. Пролетарская — Чулковский мост и путепровод — ул. Советская -ул. Оборонная — ул. Кауля — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева- ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина
  • автобус № 27-а (пос. Северный — пос. Плеханово): ул. Еловая — ул. Центральная (пос. Северный) — ул. Володарского (Варваровский пр-д) — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Пузакова — ул. Дульная — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Ленина — ул. Красноармейская — ул. Заводская
  • автобус № 42 (пос. Плеханово — Московский вл. — пос. Плеханово): ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Дульная — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская -Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т- ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Пузакова — ул. Дульная — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская
  • автобус № 59 (Алексинское шоссе — ул. Перекопская): Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Дульная — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:00 0
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