До середины мая в Туле на участках ул. М. Горького ограничат движение транспорта

На время проведения ремонтных работ дорожного покрытия по ул. Максима Горького в Туле будут действовать следующие ограничения:

с 20 апреля по 3 мая 2020 года с 20.00 до 5.30 ограничено движение всех видов транспорта по ул. Максима Горького на участке от ул. Герцена до ул. Демидовской;

с 4 по 14 мая 2020 года с 20.00 до 5.30 — по ул. Максима Горького на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской.

Движение трамваев и автобусов будет осуществляться по измененной схеме: