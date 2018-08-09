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В Богородицке ребенка насмерть придавило забором: Что показала экспертиза?

В Богородицке ребенка насмерть придавило забором: Что показала экспертиза?

Следствие ставило перед экспертами вопросы об аварийности сооружения.

В Богородицке продолжается расследование уголовного дела по факту смерти 6-летнего мальчика. Напомним, ребенок погиб 18 мая 2018 года — его придавила рухнувшая бетонная секция забора.

В тот день дети решили залезть на дерево, растущее около забора. Одна из ветхих плит не выдержала давления и накренилась. Малышня попыталась было ее удержать, но сил не хватило. Бетонное ограждение упало на голову 6-летнего мальчика. Ребенок скончался практически сразу.

На данному факту СУ СК РФ по Тульской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Рухнувшая часть ограждения и еще две секции были изъяты на экспертизу.

Эксперты установили, что одна из секций находится в недопустимом состоянии, две других — в аварийном и ограничено работоспособном.

При этом все три не соответствуют строительным нормам и правилам.

Кроме этого, установлено, что земельный участок, на котором находится забор, относился к собственности СПК «Пламя», но после ликвидации предприятия в 2007 году, участок перешел в государственную собственность до разграничения.

Родители погибшего мальчика уверены, что следить за состоянием объектов недвижимости должна была администрация муниципалитета. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:00 +1
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Тульская областьБогородицк
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бетонное ограждение

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