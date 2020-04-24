Предприятия Тульской области готовятся к оформлению пропусков для своих сотрудников

Тульская область получила доступ к федеральной платформе для выдачи цифровых пропусков. С помощью федеральной платформы работодатели, ведущие деятельность в условиях режима повышенной готовности, могут подать списки сотрудников для получения цифровых пропусков. Сделать это можно через личный кабинет юридического лица на Едином портале Госуслуг.

Сейчас предприятия региона готовятся к оформлению пропусков для своих сотрудников. Об этом сообщили в правительстве региона.



Для упрощения работы системы платформа определяет срок, на который выдаются пропуска, автоматически. Это касается всех регионов РФ, получивших доступ к платформе.



Решение о введении электронных пропусков в Тульской области принимает губернатор Алексей Дюмин в соответствии с эпидемиологической обстановкой в регионе. На данный момент такое решение не принято.