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Предприятия Тульской области готовятся к оформлению пропусков для своих сотрудников

Предприятия Тульской области готовятся к оформлению пропусков для своих сотрудников

Решение о введении электронных пропусков в Тульской области на данный момент не принято.

Тульская область получила доступ к федеральной платформе для выдачи цифровых пропусковС помощью федеральной платформы работодатели, ведущие деятельность в условиях режима повышенной готовности, могут подать списки сотрудников для получения цифровых пропусков. Сделать это можно через личный кабинет юридического лица на Едином портале Госуслуг.

Сейчас предприятия региона готовятся к оформлению пропусков для своих сотрудников. Об этом сообщили в правительстве региона.

Для упрощения работы системы платформа определяет срок, на который выдаются пропуска, автоматически. Это касается всех регионов РФ, получивших доступ к платформе.

Решение о введении электронных пропусков в Тульской области принимает губернатор Алексей Дюмин в соответствии с эпидемиологической обстановкой в регионе. На данный момент такое решение не принято.

 
Сюжет: Коронавирус
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