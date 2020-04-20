Экс-мэра Тулы Александра Прокопука отпустили на свободу

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20 апреля состоялось заседание, на котором рассматривалось апелляционное представление прокуратуры на решение Центрального суда о замене неотбытой части наказания Александру Прокопуку. Бывший мэр Тулы не присутствовал на заседании.

Валерий Казаков, адвокат. - Напомню, что 27 февраля Центральный районный суд заменил лишение свободы ограничением свободы. Тульский областной суд оставил это решение в силе. Оно вступило в законную силу 20 апреля и, надеюсь, сегодня-завтра мой подзащитный покинет исправительную колонию. Сейчас все зависит от скорости оформления документов.

Напомним , приговор бывшему мэру Тулы и директору «САХ» Александру Прокопуку и его заместителю Жильцову вынесли 12 мая 2016 года. Первому назначили 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, а второму — 5 лет лишения свободы и такой же штраф. Срок наказания исчислялся с 19 декабря 2014 года. Позднее Прокопуку уменьшили срок на 6 месяцев, а штраф на 100 тысяч рублей. Осужденный за растрату Александр Прокопук давно имел право на УДО и регулярно обращался с соответствующими ходатайствами в суд. Однако получал отказ.

БУКВА ЗАКОНА

Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений:

не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток,

не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования,

не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования,

не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях,

не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор, от одного до четырех раз в месяц для регистрации.