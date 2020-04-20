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Экс-мэра Тулы Александра Прокопука отпустили на свободу
Фото из архива Myslo

Экс-мэра Тулы Александра Прокопука отпустили на свободу

Решение областного суда уже вступило в законную силу.

20 апреля состоялось заседание, на котором рассматривалось апелляционное представление прокуратуры на решение Центрального суда о замене неотбытой части наказания Александру Прокопуку. Бывший мэр Тулы не присутствовал на заседании.
 

Валерий Казаков, адвокат.

- Напомню, что 27 февраля Центральный районный суд заменил лишение свободы ограничением свободы. Тульский областной суд оставил это решение в силе. Оно вступило в законную силу 20 апреля и, надеюсь, сегодня-завтра мой подзащитный покинет исправительную колонию. Сейчас все зависит от скорости оформления документов.
Напомним, приговор бывшему мэру Тулы и директору «САХ» Александру Прокопуку и его заместителю Жильцову вынесли 12 мая 2016 года. Первому назначили 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, а второму — 5 лет лишения свободы и такой же штраф. Срок наказания исчислялся с 19 декабря 2014 года. Позднее Прокопуку уменьшили срок на 6 месяцев, а штраф на 100 тысяч рублей.
 
Осужденный за растрату Александр Прокопук давно имел право на УДО и регулярно обращался с соответствующими ходатайствами в суд. Однако получал отказ. 
 
БУКВА ЗАКОНА

Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений:

  • не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток,
  • не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования,
  • не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования,
  • не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях,
  • не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор, от одного до четырех раз в месяц для регистрации.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:28 +1
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