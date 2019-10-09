Александр Прокопук дошел до Верховного суда

Фото из архива Myslo.

Адвокат бывшего мэра Тулы Александра Прокопука Валерий Казаков рассказал корреспонденту Myslo о том, как сейчас обстоят дела у его подзащитного. По его словам, в феврале этого года Центральный районный суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО).

Решение обжаловали в судебной коллегии, президиуме Тульского областного суда, а затем в Верховном суде. Судья последнего решил, что доводы защитника о возможности УДО обоснованны и заслуживают рассмотрения судом кассационной инстанции. Поэтому судебная коллегия по уголовным делам вновь рассмотрит законность и обоснованность решения суда первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении.

Валерий Казаков, адвокат – У Александра Евгеньевича большое количество поощрений, он активно возмещает ущерб из всех возможных для него источников. Ведь если ущерб не возмещен полностью, но при этом человек прилагает все возможные меры к его возмещению (речь идет о многомиллионных взысканиях), то в данном случае нет оснований отказывать человеку в УДО. Надеемся, скоро это произойдет: он отбыл более двух третей срока и скоро уже будет ¾. Он давно имеет право на УДО.