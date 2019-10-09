новости
новости
Регистрация
Александр Прокопук дошел до Верховного суда
Фото из архива Myslo.

Александр Прокопук дошел до Верховного суда

И скоро может выйти на свободу.

Адвокат бывшего мэра Тулы Александра Прокопука Валерий Казаков рассказал корреспонденту Myslo о том, как сейчас обстоят дела у его подзащитного. По его словам, в феврале этого года Центральный районный суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО).
 
Решение обжаловали в судебной коллегии, президиуме Тульского областного суда, а затем в Верховном суде. Судья последнего решил, что доводы защитника о возможности УДО обоснованны и заслуживают рассмотрения судом кассационной инстанции. Поэтому судебная коллегия по уголовным делам вновь рассмотрит законность и обоснованность решения суда первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении.
 

Валерий Казаков, адвокат

– У Александра Евгеньевича большое количество поощрений, он активно возмещает ущерб из всех возможных для него источников. Ведь если ущерб не возмещен полностью, но при этом человек прилагает все возможные меры к его возмещению (речь идет о многомиллионных взысканиях), то в данном случае нет оснований отказывать человеку в УДО. Надеемся, скоро это произойдет: он отбыл более двух третей срока и скоро уже будет ¾. Он давно имеет право на УДО.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Александр Прокопук вновь подал прошение о досрочном освобождении из мест лишения свободы, но Центральный районный суд Тулы не удовлетворил его ходатайство. 8 октября Александр Евгеньевич успешно обжаловал отказ в Тульском областном суде.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:15 0
Другие статьи по темам
Событие
дело Прокопукасудприговорудо
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Через две недели Землю накроет магнитная буря
Через две недели Землю накроет магнитная буря
4 схемы обмана, о которых нужно предупредить близких
4 схемы обмана, о которых нужно предупредить близких
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.