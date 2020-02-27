Фото из архива Myslo.
Суд решил отпустить из колонии экс-мэра Тулы Александра Прокопука
Неотбытую часть лишения свободы ему заменили на ограничение. Прокуратура была категорически против и может обжаловать это решение.
Как стало известно Myslo, 27 февраля в Центральном районном суде рассмотрели ходатайство бывшего мэра Тулы Александра Прокопука о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. А именно — ограничением свободы (см. справку).
Адвокат Валерий Казаков рассказал Myslo подробности.
Валерий Казаков
- Суд действительно удовлетворил наше ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом. Однако когда Александр Евгеньевич выйдет на свободу, сказать трудно. Если прокуратура не обжалует решение суда, оно вступит в силу через 10 дней.
Напомним, приговор бывшему мэру Тулы и директору «САХ» Александру Прокопуку и его заместителю Жильцову вынесли 12 мая 2016 года. Первому назначили 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, а второму — 5 лет лишения свободы и такой же штраф. Срок наказания исчислялся с 19 декабря 2014 года. Позднее Прокопуку уменьшили срок на 6 месяцев, а штраф на 100 тысяч рублей.
Осужденный за растрату Александр Прокопук давно имел право на УДО и регулярно обращался с соответствующими ходатайствами в суд. Однако получал отказ.
буква закона
Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений:
- не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток,
- не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования,
- не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования,
- не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях,
- не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.
Суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор, от одного до четырех раз в месяц для регистрации.
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