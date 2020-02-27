Суд решил отпустить из колонии экс-мэра Тулы Александра Прокопука

- Суд действительно удовлетворил наше ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом. Однако когда Александр Евгеньевич выйдет на свободу, сказать трудно. Если прокуратура не обжалует решение суда, оно вступит в силу через 10 дней.