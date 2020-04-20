Фото предоставлено ПФК "Арсенал".
Игрок «Арсенала» закупил жителям замбийской деревни продуктовые наборы
Ламек Банда направил в родную деревню гуманитарную помощь.
19-летний замбийский полузащитник «Арсенала» Ламек Банда приобрел для жителей своей деревни более 100 продуктовых наборов, в которые вошли сахар, мука, рис, соль, а также средства гигиены. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
Ламек попросил своих земляков оставаться дома и бережно относиться к своему здоровью.
- Поступок нашего полузащитника подтверждает то, что в это непростое время мы должны объединиться и помогать нуждающимся, — говорится в сообщении ПФК «Арсенал».
11 апреля, в 18:30, 37 5215 -1
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