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Игрок «Арсенала» закупил жителям замбийской деревни продуктовые наборы
Фото предоставлено ПФК "Арсенал".

Игрок «Арсенала» закупил жителям замбийской деревни продуктовые наборы

Ламек Банда направил в родную деревню гуманитарную помощь.

19-летний замбийский полузащитник «Арсенала» Ламек Банда приобрел для жителей своей деревни более 100 продуктовых наборов, в которые вошли сахар, мука, рис, соль, а также средства гигиены. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Ламек попросил своих земляков оставаться дома и бережно относиться к своему здоровью.

- Поступок нашего полузащитника подтверждает то, что в это непростое время мы должны объединиться и помогать нуждающимся, — говорится в сообщении ПФК «Арсенал».

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:47 +2
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