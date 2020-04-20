Игрок «Арсенала» закупил жителям замбийской деревни продуктовые наборы

Фото предоставлено ПФК "Арсенал".

19-летний замбийский полузащитник «Арсенала» Ламек Банда приобрел для жителей своей деревни более 100 продуктовых наборов, в которые вошли сахар, мука, рис, соль, а также средства гигиены. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Ламек попросил своих земляков оставаться дома и бережно относиться к своему здоровью.

- Поступок нашего полузащитника подтверждает то, что в это непростое время мы должны объединиться и помогать нуждающимся, — говорится в сообщении ПФК «Арсенал».