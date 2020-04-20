Фото из группы ВКонтакте "Подслушано Новомосковск".
Ветеринары назвали причину массовой гибели голубей в Новомосковске
Напомним, это наблюдалось в городе 11 и 12 апреля.
Специалисты определили причину массовой гибели голубей в Новомосковске. Напомним, о происшествии местные жители сообщали в соцсетях 11 и 12 апреля. Речь шла о нескольких десятках погибших птиц в разных районах города.
13 апреля ветеринары провели проверку. Обнаруженные на Советской площади трупы трех голубей были направлены в ветлабораторию ГУ ТО «Щекинское межрайонное объединение ветеринарии» для проведения лабораторного исследования.
– Методом полимеразной цепной реакции вирус высокопатогенного гриппа птиц не обнаружен (экспертиза
от 14.04.2020 № 1012). При проведении патологоанатомического исследования выявлены изменения, характерные для пищевого отравления, — сообщили Myslo в комитете по ветеринарии Тульской области.
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