Фото из группы ВКонтакте "Подслушано Новомосковск".

Ветеринары назвали причину массовой гибели голубей в Новомосковске

Напомним, это наблюдалось в городе 11 и 12 апреля.

Специалисты определили причину массовой гибели голубей в Новомосковске. Напомним, о происшествии местные жители сообщали в соцсетях 11 и 12 апреля. Речь шла о нескольких десятках погибших птиц в разных районах города. 13 апреля ветеринары провели проверку . Обнаруженные на Советской площади трупы трех голубей были направлены в ветлабораторию ГУ ТО «Щекинское межрайонное объединение ветеринарии» для проведения лабораторного исследования. – Методом полимеразной цепной реакции вирус высокопатогенного гриппа птиц не обнаружен (экспертиза от 14.04.2020 № 1012). При проведении патологоанатомического исследования выявлены изменения, характерные для пищевого отравления, — сообщили Myslo в комитете по ветеринарии Тульской области.