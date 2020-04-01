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Интернет-мошенница с Косой Горы получила за несуществующую одежду 15 тысяч рублей

Интернет-мошенница с Косой Горы получила за несуществующую одежду 15 тысяч рублей

Если вы тоже стали жертвой мошенников при совершении покупок в интернете, обратитесь в ближайший отдел полиции.

Сотрудники полиции продолжают расследовать уголовное дело 22-летней мошенницы с Косой Горы, жертвами которой стали два человека. Они  перевели злоумышленнице в качестве предоплаты при покупке одежды 4 и 8 тысяч рублей. После получения денег злоумышленница прекратила общение с ними.

Изучая деятельность подозреваемой, сотрудники полиции изобличили её ещё в четырёх фактах мошенничества. Общий ущерб, нанесённый потерпевшим из разных городов, превысил 15 тысяч рублей.

Полиция продолжает расследовать уголовное дело в рамках статьи 159 УК РФ. Если вы тоже стали жертвой мошенников при совершении покупок в интернете, обратитесь в ближайший отдел полиции.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:25 +4
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