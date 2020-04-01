Интернет-мошенница с Косой Горы получила за несуществующую одежду 15 тысяч рублей

Сотрудники полиции продолжают расследовать уголовное дело 22-летней мошенницы с Косой Горы , жертвами которой стали два человека. Они перевели злоумышленнице в качестве предоплаты при покупке одежды 4 и 8 тысяч рублей. После получения денег злоумышленница прекратила общение с ними.

Изучая деятельность подозреваемой, сотрудники полиции изобличили её ещё в четырёх фактах мошенничества. Общий ущерб, нанесённый потерпевшим из разных городов, превысил 15 тысяч рублей.

Полиция продолжает расследовать уголовное дело в рамках статьи 159 УК РФ. Если вы тоже стали жертвой мошенников при совершении покупок в интернете, обратитесь в ближайший отдел полиции.