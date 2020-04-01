327 тульских пенсионеров воспользовались доставкой продуктов и лекарств на дом

Услуга эта бесплатная. Нужно только позвонить на телефон горячей линии.

Об организации работы социальных служб в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции сегодня в ходе пресс-конференции рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

– Всем гражданам пожилого возраста сейчас рекомендовано минимизировать посещение общественных мест. В связи с этим на базе тульского центра социального обслуживания создан координационный центр. В него могут обратиться за помощью в доставке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости пенсионеры, а также люди, находящиеся на карантине, – сообщил министр.

Заявку можно оставить по многоканальному телефонному номеру: 8-800-200-52-26.

Звонки принимаются по пяти линиям с 9.00 до 18.00.

В нерабочее время обращения записываются на автоответчик с определителем номера. В течение суток сотрудники центра отрабатывают заявку.

На сегодня от жителей региона поступило 327 заявок на доставку продуктов и товаров первой необходимости. Все заявки отработаны. Заявитель оплачивает только доставленные ему товары, доставка – бесплатная.

– Мы сообщаем фамилию, имя и отчество того, кто будет доставлять покупку заявителю. У всех при себе имеются документы, подтверждающие личность, чтобы можно было убедиться, что это именно сотрудник социальной службы пришел к вам домой, – пояснил Андрей Филиппов.

Для решения бытовых проблем в связи с домашним режимом можно обращаться за помощью к волонтерам, которые присоединились к акции взаимопомощи #МыВместе. Она проходит по всей стране.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин рассказал, что в Туле штаб волонтеров создан на базе регионального Ресурсного центра по развитию добровольчества. Совместно с call-центром Центра долговременного ухода штаб принимает и обрабатывает заявки, обеспечивает и координирует работу волонтеров.

С каждым днем число волонтеров растет. Заявки на вступление в ряды добровольцев подали 228 человек, 103 из них уже прошли обучение, проверку в правоохранительных органах и приступили к работе.

Они помогают заявителям с приобретением продуктов питания, лекарственных средств, с выносом мусора, привозят им справки или рецепты из поликлиник. На период карантина для волонтеров предусмотрен бесплатный проезд на муниципальном и коммерческом транспорте.

Приоритет при доставке продуктов – безопасность как пожилых людей, так и самих волонтеров.

В обязательном порядке волонтеры обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Работа ведется в соответствии с правилами и рекомендациями Роспотребнадзора.

По словам Алексея Давлетшина, у каждого добровольца есть специальный бейдж с именем и указанием номера телефона координационного центра. В случае необходимости заявитель может позвонить по этому номеру и уточнить личность волонтера, направленного к нему.

Министр отметил, что к акции присоединился ряд волонтерских организаций региона: ВОД «Волонтеры-медики», Волонтерский корпус «Волонтер 71», Волонтерское объединение «МИР», ВОД «Волонтеры Победы», Плавская районная молодежная общественная организация волонтеров «Патриот», Молодёжное волонтёрское движение «Тепло наших рук», «Горячее сердце», Тульский волонтерский центр, Ресурсный центр г. Новомосковска. К работе активно подключились ребята из молодежного крыла ОНФ и «Молодой Гвардии Единой России».

– Также активно подают заявки и те, кто ранее не состоял ни в одной волонтерской организации, но в современных условиях посчитали своим гражданским долгом помочь тем, кто в этом нуждается, – добавил Алексей Давлетшин.

Чтобы присоединиться к акции, нужно подать заявку на портале мывместе2020.рф. Затем уже непосредственно в региональном штабе списки проверяют, отправляют в УМВД России по Тульской области, уточняют, прошли ли добровольцы образовательный курс. Их знакомят с техникой безопасности и правилами работы с заявителями. После этого волонтер может приступать к работе.

По поручению губернатора Алексея Дюмина работа по оказанию такой помощи гражданам организовывается во всех муниципалитетах региона. Подробнее об этом читайте здесь.