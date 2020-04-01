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Роспотребнадзор: Источник заражения коронавирусом 16 туляков известен

Роспотребнадзор: Источник заражения коронавирусом 16 туляков известен

Только у одного из 17 инфицированных пока не удалось установить место заражения.

О ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Тульской области сегодня в ходе брифинга рассказал руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев. 

Он напомнил, что в Тульской области на данный момент лабораторно подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом. Из них не у всех имеются клинические проявления вируса, однако тест был положительный,  и поэтому люди находятся в медучреждении под наблюдением врачей. 

– Место инфицирования 16 человек установлено: они либо вернулись из-за границы, либо контактировали с заболевшими в том числе из-за нарушения карантина и выхода инфицированного человека на работу. Только у одного человека не ясен источник заражения, – пояснил Ломовцев.

Также Александр Ломовцев напомнил, что три человека, у которых был диагностирован опасный вирус, уже выздоровели, их выписали из больниц. Интервью с ними можно почитать здесь.

Тестирования на коронавирус в Тульской области на сегодняшний день проводят три лаборатории: Роспотребнадзора, кожно-венерологического диспансера и центра по борьбе со СПИДом.

– В сутки все они делают примерно 150-200 тестов, на это количество достаточно трех лабораторий. При необходимости будем привлекать еще две частные лаборатории, – рассказал Александр Ломовцев.

Тест на коронавирус сдают все, кто приехал из-за границы или контактировал с заболевшими. На данный момент на карантине находятся 1622 человека, с начала же введения таких ограничительных мер в режиме самоизоляции прожили две недели около 6500 туляков.

 

Сегодня власти сообщили еще о пяти случаях заболевания коронавирусом в Тульской области за последние сутки. Четыре случая инфицирования выявлены у жителей Тулы и Суворова, которые выезжали в Мексику, посещали Москву и Санкт-Петербург. Ещё один – у жителя Тулы, который находился в контакте с больным коронавирусом. Сейчас заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние всех пациентов стабильное.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:05 +3
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