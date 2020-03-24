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Тулячка продавала в интернете несуществующую одежду
Фото: pixabay.com.

Тулячка продавала в интернете несуществующую одежду

На удочку мошенницы попались жители других регионов.

Жительница Тульской области размещала на сайтах бесплатных объявлений информацию о продаже одежды. Потенциальным покупателям из других регионов она предлагала оплатить стоимость товара, после чего обещала отправить его по почте.

Но после поступления денег на банковскую карту мошенница переставала выходить на связь.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение злоумышленницы. Подозреваемой оказалась 22-летняя девушка из Тульской области. Жертвами ее мошенничества стали жители Самары и Владимира. По предварительным данным, они перевели продавцу 12 тысяч рублей.

К слову, выяснилось, что продаваемой одежды у мошенницы и вовсе не было в наличии. 

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:11 +3
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