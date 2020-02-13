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В Узловой осудят серийного поджигателя
Фото: pixabay.com.

В Узловой осудят серийного поджигателя

Заместитель прокурора утвердил обвинение в отношении 41-летнего местного жителя.

Житель Узловой обвиняется в поджоге трех автомобилей. Следствием установлено, что в ночь на 2 июля 2019 года пьяный мужчина поджег три автомобиля, находящихся в жилом дворе. Он использовал зажигалку, подносил ее к переднему подкрылку колеса, после чего машины вспыхивали.

Владельцам автомобилей причинен ущерб на общую сумму более 1,4 млн рублей. Все потерпевшие предъявили гражданские иски, и сейчас дело направили в Узловский городской суд для рассмотрения по существу.

Узловского поджигателя обвиняют по статье 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога.

Напомним, в Узловой в ночь на 2 июля 2019 года огонь уничтожил ВАЗ-2112, ВАЗ-2114 и «Хёндэ Крэта».

Спустя неделю поджигателя нашли. Мужчину задержали, доставили в дежурную часть, где он и признался в содеянном.

 

Напомним, ситуация с поджогом автомобилей в Узловой летом 2019 года была сложной. После задержания поджоги не прекратились, автомобили продолжили гореть. Так, 10 июля происшествия случились в разное время после полуночи на улицах Горького, Гагарина, Андреева и в квартале 50 лет Октября. За несколько часов сгорели сразу четыре автомобиля, это были 8-местные минивэны.

По нашей информации, человека, совершившего преступления, так и не поймали.

 

Сюжет: Поджоги автомобилей в Узловой
По факту поджога машин в Узловой возбуждены уголовные дела
Дежурная часть
По факту поджога машин в Узловой возбуждены уголовные дела
3 июля 2019, в 14:06, 4 3132 4
Орудует поджигатель? В Узловой за два дня сгорели шесть машин
Дежурная часть
Орудует поджигатель? В Узловой за два дня сгорели шесть машин
3 июля 2019, в 10:29, 25 5884 6
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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 15:49 +1
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