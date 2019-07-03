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По факту поджога машин в Узловой возбуждены уголовные дела
Фото из группы «ВКонтакте» «Узловая Не Слухи».

По факту поджога машин в Узловой возбуждены уголовные дела

Полиция устанавливает личности преступников.

Ранее Myslo сообщал, что в Узловой за двое суток сгорели шесть автомобилей: ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2111, «Хёндэ», ВАЗ-21099 и «Рено Дастер».

Полиция подтвердила, что это были поджоги. Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает личности преступников.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:06 +4
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