новости
новости
Регистрация
Жители Тулы пишут сообщения за рулем чаще, чем москвичи

Жители Тулы пишут сообщения за рулем чаще, чем москвичи

Исследование проводилось с помощью специального сервиса, который анализирует манеру езды, отслеживает резкие ускорения, торможения, время нахождения за рулем.

Водители из Тулы пишут сообщения за рулем чаще, чем москвичи и петербуржцы. К такому выводу пришли специалисты «АльфаСтрахования» и Raxel Telematics, подсчитав, какую часть пути в 2019 году тратили на общение по телефону российские водители, подключившиеся к специальному сервису страховой компании. Сервис анализирует манеру езды клиентов, отслеживает резкие ускорения, торможения, время нахождения за рулем, оценивая поездку с точки зрения безопасности.

Во время исследования были проанализированы данные о дневных поездках, полученные через сервис. С помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента отслеживалось, пользовался ли водитель телефоном в дороге. При этом программы навигаторов не учитывались.

По итогам анализа данных тульские водители заняли третье место: они отвлекались от дороги на сообщения за рулем и были заняты виртуальным общением 6,86% пути. На первом месте — водители Северной Осетии-Алании (6,95%), на втором — Ставропольского края (6,87%).

В то же время автолюбители из двух крупнейших мегаполисов заняли более низкие позиции в рейтинге: Москва оказалась лишь на 39-м месте (4,17%), а Санкт-Петербург — на 51-м (3,69%).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:20 +3
Другие статьи по темам
Событие
разговоры за рулемисследование
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из Оки в Тульской области незаконно добывали песок: работу фирмы остановил суд
Из Оки в Тульской области незаконно добывали песок: работу фирмы остановил суд
В Узловой осудят серийного поджигателя
В Узловой осудят серийного поджигателя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.