Жители Тулы пишут сообщения за рулем чаще, чем москвичи

Исследование проводилось с помощью специального сервиса, который анализирует манеру езды, отслеживает резкие ускорения, торможения, время нахождения за рулем.

Водители из Тулы пишут сообщения за рулем чаще, чем москвичи и петербуржцы. К такому выводу пришли специалисты «АльфаСтрахования» и Raxel Telematics, подсчитав, какую часть пути в 2019 году тратили на общение по телефону российские водители, подключившиеся к специальному сервису страховой компании. Сервис анализирует манеру езды клиентов, отслеживает резкие ускорения, торможения, время нахождения за рулем, оценивая поездку с точки зрения безопасности.

Во время исследования были проанализированы данные о дневных поездках, полученные через сервис. С помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента отслеживалось, пользовался ли водитель телефоном в дороге. При этом программы навигаторов не учитывались.

По итогам анализа данных тульские водители заняли третье место: они отвлекались от дороги на сообщения за рулем и были заняты виртуальным общением 6,86% пути. На первом месте — водители Северной Осетии-Алании (6,95%), на втором — Ставропольского края (6,87%).

В то же время автолюбители из двух крупнейших мегаполисов заняли более низкие позиции в рейтинге: Москва оказалась лишь на 39-м месте (4,17%), а Санкт-Петербург — на 51-м (3,69%).