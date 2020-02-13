Отправят ли тульские детские сады на каникулы из-за гриппа и ОРВИ?

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По рекомендации Роспотребнадзора по Тульской области и регионального министерства образования с 13 февраля на 10 календарных дней объявлены дополнительные каникулы. Это сделано для недопущения распространения заболевания гриппом и ОРВИ среди школьников. Школьники, находясь на каникулах, будут продолжать обучение, но в дистанционной формы.

Как сообщили в администрации Тулы, детские сады города работают в штатном режиме.

По данным регионального Роспотребнадзора, в области наблюдается небольшое превышение эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди дошкольников. Для недопущения распространения простудных инфекций в дошкольных учреждениях на «утренних фильтрах» проверяется состояние здоровья ребенка, чтобы исключить контакт здоровых и заболевших детей.